Gilet gialli, rivolta a La Reunion: feriti 16 poliziotti

I blocchi stradali sono partiti sabato 17 novembre, primo giorno di dimostrazioni anche in Francia: da allora le manifestazioni si svolgono in un clima di tensione tra manifestanti e polizia, con scontri sempre più frequenti. L’agente ferito in modo grave si stava riparando nella sua auto di servizio per proteggersi da una sassaiola dei manifestanti che lo bersagliavano. Raggiunto dall’esplosione di una granata, ha perso una mano. Secondo il principale canale televisivo dell’isola, gli scontri sono particolarmente violenti nella città del Port. Attualmente, sull'isola, sono 25 i blocchi stradali attivi.