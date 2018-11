Gilet gialli, si aggrava il bilancio: morto un motociclista

Si aggrava il bilancio della protesta organizzata in Francia dai cosiddetti "gilet gialli" contro l'aumento del prezzo dei carburanti. E' morto in ospedale un motociclista di 37 anni rimasto gravemente ferito lunedì in uno scontro a Portes-lès-Valence, nel sud del Paese. Il suo decesso è legato in modo indiretto alle manifestazioni. La vittima si era avventurata nella corsia di sinistra per superare il blocco delle auto, ma un furgone lo ha investito.