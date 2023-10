Giappone, la Corte suprema boccia l'obbligo di sterilizzazione per i trans che chiedono il cambio di genere

Secondo i giudici della Corte suprema del Giappone, l'obbligo di sterilizzazione "limita il libero diritto di una persona a non veder invaso il proprio corpo contro la sua volontà". La sentenza rappresenta una vittoria per la comunità Lgbtq+ del Paese asiatico.

Transessuali giapponese, cosa prevedeva la legge abrogata

La legge abrogata prevedeva che le persone trasgender intenzionate a ottenere un cambio di genere nei registri dello stato civile dovessero, in via preliminare, avere una diagnosi di disturbo dell'identità di genere e successivamente sottoporsi a un intervento per rimuovere gli organi riproduttivi, compresi testicoli e ovaie. Questo affinché il loro corpo fosse il più simile possibile a quello del sesso prescelto.