Miss Portogallo, donna transgender vince il concorso di bellezza nazionale: "Orgogliosa"

Una donna transgender ha vinto il concorso di bellezza Miss Portogallo per la prima volta e competerà con un'altra donna transgender per il titolo di Miss Universo in programma a El Salvador.

Marina Machete, assistente di volo di 28 anni, si è aggiudicata il titolo a Borba, nella regione sud-orientale di Evora. "Orgogliosa di essere la prima donna trans a competere per il titolo di Miss Universo Portogallo", ha scritto sui social media.