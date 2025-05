"Caro-riso? Io non lo compro, me lo regalano": si dimette il ministro dell'Agricoltura del Giappone

Eto è finito al centro delle polemiche per le dichiarazioni rilasciate durante una raccolta fondi tenuta il 18 maggio, quando ha affermato di "non aver mai dovuto comprare riso" grazie ai doni dei suoi sostenitori. Ritenuti "inappropriati" i suoi commenti sul prezzo del riso, che in Giappone è raddoppiato nell'ultimo anno, appesantendo i bilanci delle famiglie, in un contesto già complicato dall'impennata dell'inflazione.