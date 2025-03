"Ho avuto un figlio con un 15enne", in Islanda si dimette la ministra per l'Infanzia e l'Istruzione | La relazione risale a 36 anni fa

Ásthildur Lóa Thórsdóttir, ministro islandese per l'Infanzia e l'Istruzione, si è dimessa dopo aver ammesso di aver avuto un figlio, più di 30 anni fa, con un ragazzino all'epoca 15enne. Thórsdóttir ha raccontato in un'intervista di aver iniziato la relazione quando aveva 22 anni con il minorenne a cui faceva da consulente all'interno del gruppo religioso Trú og líf (Religione e vita, ndr) di cui entrambi facevano parte. Nove mesi più tardi lei partorì il loro figlio. L'età del consenso in Islanda è 15 anni, ma sono vietate le relazioni sessuali fra un adulto e una persona con meno di 18 anni, se l'adulto detiene una posizione di autorità, come quella che Thórsdóttir ricopriva al tempo.