Giallo alle Canarie, 27enne italiano trovato morto a Tenerife | Disposta l'autopsia sul corpo di Gianluca Volpe

Gianluca Volpe, originario di Napoli, era arrivato da piccolo in Toscana con la famiglia, i genitori e due fratelli perché all'epoca il padre aveva trovato lavoro in un'azienda produttrice di cucine. Qui Gianluca era cresciuto completando le scuole. Di recente però trascorreva, a dire dei conoscenti, più tempo ad Arezzo, dove aveva lavorato nell'ambito sanitario. Pochi giorni prima della morte era partito per le Canarie, dove pare si volesse trasferire. Era grande appassionato di pugilato e aveva scelto come motto per il suo profilo Facebook "Volteggia come una farfalla, pungi come un'ape", motto del suo idolo Muhammad Alì. Un altro atleta preferito era il pugile americano Ryan García. Viaggi, tatuaggi e animali, in particolare i cani, gli altri interessi del giovane. La famiglia abita in una villetta di Tegoleto, il padre adesso lavora in una struttura sanitaria per anziani.