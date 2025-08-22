Ghislaine Maxwell: "Non credo che Epstein sia morto suicida"

"Non credo che Jeffrey Epstein sia morto suicida". A dirlo è Ghislaine Maxwell, la socialite complice dell'ex finanziere accusato di traffico sessuale. L'affermazione è emersa emerge dalle trascrizioni del colloquio fra Maxwell e Todd Blanche, il viceministro della giustizia ed ex legale personale di Donald Trump, secondo quanto riportato da Cnn. Nella stessa occasione Maxwell ha negato che esistesse una lista "dei clienti di Epstein" e ha definito Donald Trump "un gentiluomo".