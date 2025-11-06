Shock in Germania: auto vandalizzate con svastiche di sangue umano

A Hanau, cittadina dell'Assia in Germania centrale, la polizia ha avviato un'indagine su una serie di atti di vandalismo che hanno destato forte preoccupazione. Nella notte tra mercoledì e giovedì, decine di auto, cassette postali e pareti di edifici sono state imbrattate con svastiche tracciate in quello che i test di laboratorio hanno confermato essere sangue umano. La scoperta è avvenuta dopo la segnalazione di un residente che aveva notato un simbolo nazista disegnato sul cofano della propria vettura. Gli agenti hanno poi esteso le verifiche a tutta l'area, trovando quasi cinquanta veicoli vandalizzati in modo analogo.