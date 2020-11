Germania, protesta contro il taglio di alberi secolari: fermata Carola Rackete

L'ex capitano della Sea Watch 3 Carola Rackete è stata fermata dalla polizia tedesca dopo una protesta contro il taglio degli alberi nella foresta di Dannenroeder , in Assia. Il gruppo ambientalista della 32enne avrebbe occupato una piattaforma per l'ampliamento dell' autostrada 49 nella Germania centrale a danno di querce secolari. Gli attivisti avrebbero anche lanciato petardi e fumogeni contro la polizia e alcuni di loro sarebbero stati arrestati.

La protesta ha preso il via da fine di settembre. Nelle scorse settimane, in un video pubblicato sul proprio account Twitter, la Rackete denunciava la situazione in cui versano molte foreste del pianeta, spiegando le ragioni che hanno spinto lei e altri attivisti a occupare l'area verde. "Qui la società civile ora dice basta! In Germania ci sono centinaia di progetti di costruzione di strade. E' insensato nel contesto di crisi climatica".

Secondo i media tedeschi, dopo l'atto dimostrativo Carola Rackete sarebbe stata scortata via dalla polizia. Il lancio di petardi sarebbe avvenuto nella foresta vicino a Homberg-Ohm, nel quartiere di Vogelsberg. L'ex comandante della Sea Watch 3 ha spiegato così le ragioni della sua protesta: "Sono quassù perché le emissioni di CO2 aumentano da trent'anni e perché tutte le petizioni e gli accordi internazionali non servono".

I manifestanti, accampati in tende, hanno occupato una zona specifica della foresta per impedire che le autorità possano abbattere gli alberi secolari. "Abbiamo bisogno di una moratoria su tutti i progetti infrastrutturali se vogliamo avere qualche speranza di raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi sul clima e affrontare la drammatica crisi climatica”, ha affermato ancora la Rackete.