Germania, fratello e sorella hanno 4 figli assieme: si battono da anni per rendere legale l'incesto

La coppia, che combatte da anni per rendere legale l'incesto, non si è però conosciuta dalla nascita. Patrick , che attualmente ha 36 anni, era stato infatti affidato a un orfanotrofio quando ne aveva 3 in seguito ai maltrattamenti subiti dal padre. A 23 anni è riuscito a rintracciare la sua famiglia biologica e da lì è iniziata la storia d'amore con Susan (all'epoca 16enne).

La relazione e l'iter giudiziario di Patrick

La relazione incestuosa tra i due fu scoperta alla nascita del loro primo figlio, quando un'infermiera nell’ospedale in cui aveva partorito Susan sospettò che fosse sorella di Patrick e chiamò la polizia. Dopo il secondo figlio si complicò il caso legale di Patrick che venne condannato a dieci mesi di carcere. In seguito al terzo figlio ci fu un'ulteriore condanna per incesto. La coppia ebbe poi un quarto figlio. Il procedimento penale contro Susan, che soffre di un lieve disturbo mentale, è stato invece abbandonato.

Lunga battaglia legale

Dopo tre anni in carcere, nel 2012 Stubing si è visto rigettare un ricorso presentato alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo, dopo che nel 2008 la Corte Federale Costituzionale ne aveva bocciato un altro. A Susan è stato permesso di restare solo con il bimbo più piccolo, mentre gli altri tre sono stati dati in affido.Ma da allora la coppia continua a dar battaglia per vedere riconosciuto legalmente l'incesto in Germania.

"Nostra madre non avrebbe approvato"

In un'intervista al Daily Mail, Stubing ha affermato che la coppia "non sapeva nemmeno che stava facendo qualcosa di sbagliato" e che non aveva "considerato i risvolti giudiziari riguardanti la loro relazione". "Nostra madre non avrebbe approvato - ha proseguito -, ma gli unici che dovrebbero giudicarci ora siamo noi".

"Ci siamo aiutati a vicenda"

Infine ha parlato della sua storia d'amore con Susan: "La fiducia è diventata un diverso tipo di amore quando nostra madre è morta sei mesi dopo esserci conosciuti. Sono diventato il capofamiglia e ho dovuto proteggere mia sorella. Lei è molto sensibile, ma ci siamo aiutati a vicenda durante questo periodo molto difficile e alla fine quella relazione è diventata fisica".