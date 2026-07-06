Germania, apre la prima facoltà di Teologia islamica d'Europa

Quasi sei milioni di fedeli musulmani e, da oggi, anche una facoltà di Teologia islamica, la prima nell'Europa occidentale per quanto riguarda l'università pubblica. A partire dal primo luglio l'università di Münster, in Germania, ha deciso di promuovere il suo Centro per la teologia islamica, rendendolo così una facoltà universitaria statale vera e propria. Un esperimento ambizioso che si pone l'obiettivo di costruire all'interno del Paese un Islam maggiormente europeo e compatibile con l'ordine democratico occidentale.