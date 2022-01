Germania e Italia unite su migranti e clima | Baerbock: "Basta morti in mare", Di Maio: "Patto green con Berlino"

Ansa

"Non solo su clima ed energia, anche sui rifugiati stiamo dalla stessa parte con l'Italia. Non vogliamo accettare che la gente muoia nel Mediterraneo, dobbiamo lavorare intensamente per le frontiere esterne Ue e per una politica comune sostenibile dell'asilo". Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock, durante una conferenza stampa con Luigi Di Maio. "Lo status quo non è accettabile", ha aggiunto.