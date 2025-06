Germania, donna accoltella passanti a Monaco di Baviera: almeno due feriti | Colpita dalla polizia, la 30enne muore in ospedale

Attimi di paura in Germania. Una donna armata di coltello ha aggredito e ferito diversi passanti a Monaco di Baviera: la polizia è intervenuta e ha sparato contro l'autrice del gesto. Secondo la Bild la donna, una cittadina bulgara di 30 anni, è morta poco dopo il suo arrivo in ospedale. Almeno due le persone ferite: un uomo di 56 anni e una donna di 25. Non sono ancora chiare le ragioni dell'attacco: per il quotidiano tedesco, la donna soffriva di problemi di salute mentale.