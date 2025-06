Auto sulla folla in Germania, uomo investe anche moglie e figlia: "Aveva litigato con la donna"

Un'auto sulla folla nel centro di Passau, in Baviera, provoca cinque feriti, tre sarebbero gravi. Fermato l'uomo alla guida, un 48enne, mentre i soccorritori scoprono che tra gli investiti ci sono anche la moglie di 38 anni e la figlia del conducente, un 48enne. "Aveva litigato con la donna", secondo i media tedeschi. In particolare, la stampa locale parla di un diverbio tra i due per l'affidamento della bambina di cinque anni.