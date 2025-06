Germania, perde il controllo dell'auto e travolge la folla: 5 feriti

Un uomo di 74 anni si è schiantato contro la folla nella piazza del mercato di Friedrichstadt, nel distretto della Frisia settentrionale nello Schleswig-Holstein. L'autista, riporta Bild, ha ferito tre persone in modo lieve e due in modo grave. Secondo la polizia, il pensionato si era recato per la prima volta in una farmacia sulla piazza del mercato. Mentre risaliva in auto e cercava di parcheggiare, ha perso il controllo e si è schiantato contro un gruppo di persone sedute fuori da una gelateria