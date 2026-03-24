Germania, Krause, il "Mamdani bavarese" conquista Monaco
Ispirato al modello del sindaco newyorkese: Dominik Krause, giovane, verde e gay ridisegna l'immagine del potere urbano europeo tra diritti, case e pragmatismo
Nessuno lo aveva davvero previsto e forse proprio per questo la sua vittoria pesa ancora di più. A 35 anni, Dominik Krause è il nuovo sindaco di Monaco di Baviera: giovane, esponente dei Verdi, laureato in fisica, apertamente gay, mai aggressivo e sempre sorridente. Probabilmente, ispirato dal newyorkese Zohran Mamdani. Un profilo che fino a pochi anni fa sarebbe sembrato improbabile per una delle capitali economiche più ricche e simboliche della Germania conservatrice. Oggi invece racconta meglio di ogni analisi quanto la città sia cambiata.
Krause non è un outsider improvvisato. Vicesindaco dal 2023, ha costruito passo dopo passo una credibilità politica solida, affiancando alla competenza tecnica una comunicazione moderna e diretta. Il suo stile è lontano dalla retorica tradizionale: toni pacati, linguaggio accessibile e presenza costante sui social.
Il cuore della sua vittoria sta tutto in una parola: casa. Monaco è una delle città più care d'Europa, con prezzi immobiliari fuori portata per gran parte dei cittadini con zone centrali dove si superano i 10mila euro al metro quadrato. Krause ha intercettato un disagio reale e diffuso, promettendo un piano ambizioso: 50mila nuovi alloggi, anche attraverso il recupero di spazi inutilizzati. A questo ha affiancato un rafforzamento del trasporto pubblico, soprattutto nelle periferie, e una visione inclusiva della città, aperta e tollerante.
È proprio su questo terreno che il nuovo sindaco segna una discontinuità simbolica. Durante la serata della vittoria ha baciato sul palco il compagno Sebastian, medico, definendolo "l'amore della mia vita". Un gesto semplice ma potente, che in una città come Monaco assume un valore politico oltre che personale. Krause non fa della sua identità una bandiera ideologica, ma ne rivendica la visibilità come strumento necessario finché esisteranno discriminazioni.
Non manca, tuttavia, una vena provocatoria. In passato ha fatto discutere definendo l'Oktoberfest "il più grande festival della cannabis a cielo aperto", posizione coerente con la sua apertura alla legalizzazione. Eppure, più che un ideologo, Krause appare un pragmatico: uno di quei Verdi che negli ultimi anni hanno saputo conquistare consenso anche fuori dalle tradizionali roccaforti progressiste.
La sua elezione racconta anche una trasformazione più profonda. Monaco, spesso percepita come simbolo della Baviera conservatrice, è in realtà da decenni un laboratorio politico e culturale più dinamico di quanto si creda. Una città che unisce ricchezza e innovazione, tradizione e apertura, e che oggi sembra pronta ad affidarsi a una nuova generazione. Dominik Krause incarna tutto questo: giovane ma esperto, identitario ma inclusivo, ambizioso ma concreto. Più che una sorpresa, la sua vittoria potrebbe essere il segnale di una nuova direzione.