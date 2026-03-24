Germania, Krause, il "Mamdani bavarese" conquista Monaco

Nessuno lo aveva davvero previsto e forse proprio per questo la sua vittoria pesa ancora di più. A 35 anni, Dominik Krause è il nuovo sindaco di Monaco di Baviera: giovane, esponente dei Verdi, laureato in fisica, apertamente gay, mai aggressivo e sempre sorridente. Probabilmente, ispirato dal newyorkese Zohran Mamdani. Un profilo che fino a pochi anni fa sarebbe sembrato improbabile per una delle capitali economiche più ricche e simboliche della Germania conservatrice. Oggi invece racconta meglio di ogni analisi quanto la città sia cambiata.