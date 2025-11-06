Zohran Mamdani sindaco di New York, la festa dei suoi sostenitori

Si respira un clima di festa al Brooklyn Paramount Theater di New York, dove i sostenitori di Zohran Mamdani si sono riuniti per scoprire l'esito delle elezioni nella Grande Mela e celebrare il nuovo sindaco. "New York rimarrà una citta di immigrati, costruita dagli immigrati. E da stasera guidata da un immigrato", commenta Mamdani, deputato del Queens e membro dei Democratic Socialists of America.