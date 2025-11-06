Logo Tgcom24
Mondo
IL REPORTAGE

Zohran Mamdani sindaco di New York, la festa dei suoi sostenitori

Le telecamere di "Realpolitik" sono entrate nel Brooklyn Paramount Theater della Grande Mela

06 Nov 2025 - 11:30

Si respira un clima di festa al Brooklyn Paramount Theater di New York, dove i sostenitori di Zohran Mamdani si sono riuniti per scoprire l'esito delle elezioni nella Grande Mela e celebrare il nuovo sindaco. "New York rimarrà una citta di immigrati, costruita dagli immigrati. E da stasera guidata da un immigrato", commenta Mamdani, deputato del Queens e membro dei Democratic Socialists of America.

Come riportato dalle telecamere di "Realpolitik", Mamdani ha celebrato la vittoria sull'ex governatore Andrew Cuomo rilanciando gli obiettivi del suo programma, basata principalmente su una città più accessibile.
Ideali confermati anche dalla Deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez, che afferma: "Penso sia un grande momento per le famiglie lavoratrici che vogliono una città più accessibile, per le famiglie di immigrati che sono spaventate dalle minacce di Trump". E proprio al Presidente degli Stati Uniti, Zohran Mamdani rivolge l'invito ad "alzare il volume" della festa per la sua elezione.

