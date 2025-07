Germania, dipendenti accoltellati in un'azienda: un morto e due feriti

Un uomo ha aggredito diversi dipendenti di un'azienda in Baviera, uccidendone uno e ferendone gravemente altri due. Il sospettato, un cittadino tedesco di 21 anni, è stato posto sotto custodia della polizia. Le forze dell'ordine hanno descritto l'arma del delitto come un "oggetto affilato", aggiungendo che non sussiste alcun pericolo per la popolazione. L'aggressione è avvenuta presso l'azienda di Mellrichstadt che gestisce la rete elettrica regionale Überlandwerk Rhön.