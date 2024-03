Germania, bus si ribalta: diverse le vittime

Sono almeno cinque le vittime e numerosi i feriti, almeno venti. Il pullman Flixbus, che viaggiava tra Wiedemar e Schkeuditzer Kreuz in direzione Monaco, è uscito di strada per cause ancora ad accertare, andando a sbattere contro un gruppo di alberi. Il mezzo è stato poi raddrizzato dai soccorritori. A bordo c'erano 53 passeggeri e i due autisti.

Tgcom24

"Non si conoscono ancora le circostanze esatte dell'incidente. Al momento non siamo nemmeno in grado di fornire dichiarazioni attendibili sul numero dei feriti. Naturalmente stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità locali e i soccorritori sul posto e faremo tutto il possibile per chiarire rapidamente e completamente la causa dell'incidente", ha riferito la filiale tedesca di Flix, dopo il grave incidente.

In una dichiarazione, Flix ha confermato che "un autobus a lunga percorrenza che viaggiava per conto di FlixBus è stato coinvolto in un incidente sulla tratta da Berlino a Zurigo". Flix ha sottolineato che "la sicurezza dei passeggeri e dei conducenti è sempre la massima priorità. I nostri pensieri sono rivolti a tutte le persone colpite da questo incidente e alle loro famiglie. Condivideremo ulteriori informazioni non appena saranno disponibili".