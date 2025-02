Germania, violenze e abusi sessuali a Colonia durante il Carnevale: indaga la polizia

In Germania la polizia sta indagando su tre presunti casi di stupro ai danni di tre donne durante i festeggiamenti per il carnevale a Colonia. Oltre agli stupri, sono state presentate altre due denunce di reati sessuali. Sono inoltre in corso indagini su 25 casi di lesioni personali. Gli agenti hanno inoltre emesso 76 espulsioni e arrestato 14 persone per prevenire scontri e far rispettare i provvedimenti di espulsione.