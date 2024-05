Georgia, il Parlamento approva la legge sulle influenze straniere

Il Parlamento della Georgia ha approvato in terza e ultima lettura la controversa legge sulle influenze straniere, che è stata soprannominata dall'opposizione "legge russa" e che ha scatenato settimane di massicce proteste.

Il testo impone ai media, alle organizzazioni non governative e ad altre organizzazioni non profit di registrarsi come "perseguenti gli interessi di una potenza straniera" se ricevono più del 20% dei loro finanziamenti dall'estero. La legge sarà inviata alla presidente Salome Zourabichvili, che ha 14 giorni per porre il veto o approvarla.