George Clooney diventa francese, Trump lo attacca: "Più propaganda politica che film decenti"

La concessione della cittadinanza francese a George Clooney, alla moglie Amal Alamuddin e ai loro due figli ha acceso un dibattito in Francia che va oltre il gossip e tocca nervi scoperti come immigrazione, privilegi e identità nazionale. Il decreto di naturalizzazione, pubblicato a fine anno sulla Gazzetta Ufficiale, è stato difeso dal ministro dell'Interno Laurent Nunez. Ma in molti, tra cittadini e opposizioni, parlano apertamente di un doppio standard nelle politiche migratorie, soprattutto in un momento di irrigidimento delle regole.