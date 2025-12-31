George Clooney diventa francese: cittadinanza anche per Amal e i figli

L'attore ha scelto la Francia per la tutela della privacy e con la famiglia vive parte dell'anno in Provenza
Venezia 81: © IPA
Non è solo una questione di passaporti, ma di stile di vita. George Clooney, sua moglie Amal Alamuddin e i loro due gemelli di otto anni sono diventati cittadini francesi. Una scelta motivata da un desiderio preciso: proteggere la famiglia e crescere i figli lontano dall'assedio mediatico. Il decreto che concede la cittadinanza francese a George Clooney, Amal Alamuddin e ai loro figli è stato pubblicato sabato sulla Gazzetta Ufficiale, come riportato da Paris Match.
L'attore statunitense, 64 anni, e l'avvocata specializzata in diritto internazionale, con doppia cittadinanza libanese e britannica, trascorrono da tempo parte dell'anno in Francia, consolidando un rapporto che negli anni si è fatto sempre più profondo. Clooney non ha mai nascosto la sua ammirazione per il Paese. All'inizio di dicembre, intervistato da RTL, aveva parlato apertamente del suo amore per la cultura francese e per la lingua, ironizzando sulle difficoltà di apprendimento, nonostante oltre 400 giorni di lezioni.
Il cuore della vita francese dei Clooney si trova in Provenza. Nel 2021 la coppia ha acquistato una tipica villa con vigneto a Brignoles, nel dipartimento del Var, l'ex tenuta vinicola Domaine du Canadel. Pur non vivendo stabilmente nel sud della Francia, la famiglia considera questa proprietà un punto di riferimento fondamentale, tanto da definirla "il posto più felice".
A fare la differenza, però, non è solo il paesaggio. Clooney ha più volte sottolineato l'importanza delle leggi francesi sulla privacy, soprattutto per la crescita dei figli. "Qui non si fanno foto ai bambini e non ci sono paparazzi nascosti all'uscita da scuola" ha spiegato, definendo questo aspetto essenziale per una vita familiare serena.
La Francia si inserisce in un rapporto già consolidato con l'Europa. Clooney possiede dal 2002 una celebre villa sul Lago di Como e, insieme ad Amal, ha acquistato anche una storica dimora in Inghilterra. Il legame con il continente precede il loro matrimonio del 2014 e si intreccia con il profilo internazionale dell’avvocata, che parla correntemente francese e lavora su casi di diritti umani in tutto il mondo.
La scelta dei Clooney non è un caso isolato. Negli stessi giorni, anche il regista Jim Jarmusch ha annunciato a France Inter l'intenzione di fare domanda per la cittadinanza francese, spiegando il desiderio di avere un luogo in cui potersi rifugiare lontano dagli Stati Uniti.