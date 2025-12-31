George Clooney diventa francese: cittadinanza anche per Amal e i figli

Non è solo una questione di passaporti, ma di stile di vita. George Clooney, sua moglie Amal Alamuddin e i loro due gemelli di otto anni sono diventati cittadini francesi. Una scelta motivata da un desiderio preciso: proteggere la famiglia e crescere i figli lontano dall'assedio mediatico. Il decreto che concede la cittadinanza francese a George Clooney, Amal Alamuddin e ai loro figli è stato pubblicato sabato sulla Gazzetta Ufficiale, come riportato da Paris Match.