Gb, resa dei conti nella Royal Family: oggi il faccia a faccia tra Elisabetta II, Harry e la moglie Meghan (al telefono), alla presenza di Carlo e William

Per la Royal Family è crisi vera, anche sul piano degli affetti; per il Regno Unito uno psicodramma nazionale; per il resto del mondo una soap opera tradotta in realtà. La ribellione in casa Windsor di Harry e Meghan approda oggi al tavolo di una resa dei conti familiare convocata a mezzo stampa dalla 93enne Elisabetta II nella residenza di campagna di Sandringham. Intanto i principi Harry e William hanno smentito il contenuto di un articolo comparso sul Times contenente illazioni riguardo al loro rapporto, definendolo "falso", nonché "offensivo e potenzialmente dannoso".