Gb, "Piano Ruanda" per i migranti dichiarato illegale da corte

Il "Piano Ruanda" per i migranti voluto dal governo britannico è stato dichiarato illegale dalla corte d'appello di Londra.

Il piano prevede il trasferimento di quote di richiedenti asilo nel Paese africano a scopo dissuasivo, e fa parte della stretta sull'immigrazione irregolare. La decisione della corte, che ribalta il verdetto precedente, rappresenta un duro colpo per l'esecutivo di Rishi Sunak e per il disegno di legge noto come Illegal Migration Bill.