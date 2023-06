Migranti, la Polonia proporrà all'Ue un piano per frontiere sicure

Sul tema migranti il premier polacco, Mateusz Morawiecki, proporrà "un piano per le frontiere sicure" al vertice dei leader europei.

"In primo luogo occorre investire nella protezione efficace delle frontiere esterne dell'Ue. In secondo luogo, Frontex deve essere riformato per combattere efficacemente i trafficanti di esseri umani. In terzo luogo, la Commissione Ue dovrebbe rivedere il bilancio perché vi siano più fondi per lo sviluppo dei Paesi confinanti con l'Ue", ha aggiunto, ribadendo il "no" al ricollocamento dei migranti e alla "violazione del diritto di veto" degli Stati.