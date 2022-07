Gb, "pareggio" per il primo faccia a faccia tv Truss-Sunak per il dopo Johnson

Primo faccia a faccia televisivo tra Liz Truss e Rishi Sunak, i due candidati alla successione di Boris Johnson alla guida del governo britannico.

E la sfida, stando a una rilevazione di Opinium per la Bbc, sembra terminato con un sostanziale pareggio. Entrambi hanno detto che non vorranno Johnson nel loro eventuale governo. Dopo aver cercato di evitare la domanda, e lodando il suo attuale capo, Truss ha detto che immagina che Johnson avrà un "ruolo" ma non uno nel governo. Sunak ha detto semplicemente che non avrà Johnson nel suo gabinetto, aggiungendo che è tempo di "guardare al futuro".