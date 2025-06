Gb, trova in spiaggia una bottiglia con un messaggio: "Sono le ceneri di mia madre, rigettale in mare per farla viaggiare nel mondo"

Dodici ore dopo il lancio in mare, la bottiglia con le ceneri della madre morta a 51 anni si era già arenata ed era stata trovata da Kerry Sheridan sulla spiaggia di Skegness. E grande è stata la sorpresa della donna nel leggere il messaggio custodito all'interno. "E' mia madre, rigettala in mare per farla viaggiare per il mondo". Desiderio subito esaudito, ma prima Kerry Sheridan ha scritto un post su Facebook per raccontare del sensazionale ritrovamento e per rintracciare il mittente che aveva firmato quelle parole, "Cara da Oldham". Il post diventa virale e attraverso il quotidiano Manchester Evening News si verrà, alla fine, a conoscenza di tutta la vicenda.