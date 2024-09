Normandia, archeologi trovano un messaggio in bottiglia di 200 anni fa

Un team di volontari impegnato negli scavi di un sito archeologico in Normandia ha portato alla luce un messaggio in bottiglia risalente al XIX secolo. La piccola missiva apparteneva a un uomo, anche lui archeologo, che aveva esplorato la regione oltre 200 anni fa. Quel ritrovamento è stato un momento magico per i ricercatori perché il mittente sembrava quasi in ascolto diretto con loro.