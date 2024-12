Gb, la "regola di Martha" salva vite grazie a una linea telefonica sperimentale

È quello che è successo a Martha Mills, una bambina di 13 anni che nel 2021 ha avuto un incidente in bici. Fu ricoverata in un importante ospedale di Londra, il King's College, ma le sue condizioni precipitarono presto. I genitori, preoccupati, ne chiesero il trasferimento in terapia intensiva ma la loro richiesta cadde nel vuoto. Una lesione al pancreas e un'infezione contratta in ospedale costarono la vita alla la bambina.

Una tragedia evitabile, stando anche all’inchiesta condotta sul caso, una tragedia aggravata dal fatto che i medici non avevano preso sul serio le preoccupazioni dei genitori, sempre al fianco della bambina.