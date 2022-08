Gb, la candidata premier Liz Truss vuole eliminare le tasse sul cibo spazzatura

"Basta tasse sul cibo spazzatura".

Lo ha promesso la ministra degli Esteri e leader dei conservatori britannici, Liz Truss , in vista delle elezioni per nominare il nuovo primo ministro . La principale candidata a sostituire Boris Johnson parla alla pancia degli elettori. Nel vero senso della parola. La proposta, annunciata in un'intervista al Daily Maily, andrebbe a rimuovere una norma voluta dal governo uscente per combattere il problema dell'obesità in Gran Bretagna.