Gb, il giallo del castello usato dagli 007 russi per le vacanze: potrebbe essere sequestrato e donato all'Ucraina

Di sicuro, il Times ha portato all'attenzione dell'opinione pubblica lo strano caso di Seacox Heath , fortezza del 19esimo secolo che per il quotidiano verrebbe usato "dai diplomatici russi e 007 dell'Fsb come rifugio per le vacanze e i fine settimana".

Il castello

- Sono davvero in pochi, spiega il Times, a essere a conoscenza dell'interesse russo per Seacox Heath. E secondo un'indagine del giornale, il castello - che si trova nella campagna intorno a Tunbridge Wells, al confine tra Kent e East Sussex - potrebbe rientrare nell'elenco delle 18 proprietà dello Stato russo in Inghilterra che potrebbero essere sequestrate e cedute all'Ucraina.

Il sequestro

- Nei giorni scorsi, la ministra degli Esteri Liz Truss - indicata nel Regno Unito come possibile successore del dimissionario Boris Johnson - ha dichiarato di stare valutando di congelare i beni russi nel Paese e donarli alle vittime della guerra in Ucraina. Come riporta il Times, gran parte di questi immobili - per un valore totale intorno ai 100 milioni di sterline - si trovano nel quartiere di Highgate, a nord di Londra. La zona è frequentata da diplomatici e oligarchi russi.

Le proprietà russe

- Tra i beni incriminati c'è anche Witanhurst, la seconda casa più grande di Londra dopo Buckingham Palace. Il proprietario è il miliardario Andrey Guryev, sanzionato dal governo inglese. Mosca possiede inoltre un condominio di lusso a Kensington e tre case a Holland Park. E, secondo il Times, anche Seacox Heath.

Una guerra (anche) legale

- Kiev starebbe anche pensando a un'azione legale per ottenere le 18 proprietà sotto la lente del governo inglese. Secondo il Times, Vadym Prystaiko, l'ambasciatore ucraino nel Regno Unito, vuole portare la Russia in tribunale affinché i giudici costringano Mosca a vendere i propri immobili in territorio britannico e a condividere i profitti. Non solo: ha esortato tutte le ambasciate ucraine nel mondo a fare lo stesso. Potrebbe essere l'inizio di una guerra di carte bollate, oltre a quella già in atto sul campo.