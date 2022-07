Gb, la lista dei candidati premier si allunga: sono già in cinque

Nuove candidature formali da parte di diversi pesi massimi del Partito Conservatore britannico nella corsa per la successione al dimissionario Boris Johnson come leader Tory e futuro primo ministro del Regno Unito.

Dopo la discesa in campo del rampante ex cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, e la rinuncia del ministero della Difesa, Ben Wallace, nel giro di poche ore hanno ufficializzato le rispettive sfide un outsider (il ministro dei Trasporti in carica, Grant Shapps) e tre potenziali favoriti la cui entrata in lizza era largamente attesa: Nadhim Zahawi, subentrato da pochi giorni come cancelliere (ministro delle Finanze) a Sunak; nonché il veterano Sajid Javid, ministro della Sanità, e Jeremy Hunt, titolare degli Esteri sotto Theresa May e punto di riferimento quasi solitario dell'ala degli ex Remainer conservatori meno entusiasti della Brexit.