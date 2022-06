Gb, giudice ordina di staccare la spina a un 12enne in coma contro la volontà della famiglia

Nuovo controverso caso giudiziario nel Regno Unito sulla decisione di staccare la spina a un bambino in coma contro la volontà della famiglia.

Stavolta è stato un giudice dell'Alta Corte di Londra a decretare - almeno in primo grado e in attesa di ricorso - il destino di un minorenne le cui speranze di ripresa sono considerate dai medici quasi pari a zero. Il giudice ha stabilito che per Archie Battersbee, 12 anni - trovato privo di conoscenza in casa a Southend, nell'Essex, il 7 aprile - non c’è più nulla da fare. E che l'equipe del Royal London Hospital che lo ha in cura abbia presentato elementi sufficienti a sostegno della convinzione secondo cui una diagnosi irreversibile di morte delle cellule cerebrali appare a questo punto "altamente probabile".