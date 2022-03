Gb, celebrata la funzione del Commonwealth Day senza la regina Elisabetta

Leggi Anche La Regina deve rinunciare alle amate passeggiate con i suoi cani per motivi di salute

Per lei la funzione interreligiosa annuale del Commonwealth Day avrebbe dovuto essere il primo impegno pubblico esterno da ottobre, quando i medici le raccomandarono tassativamente un periodo di riposo durante il quale fu costretta anche a sottoporsi a un raro ricovero ospedaliero di 24 ore per imprecisati accertamenti diagnostici.

Negli ultimi mesi la Regina ha svolto al massimo un'attività limitata, sempre all'interno del castello di Windsor dove ha trascorso in semi-isolamento quasi tutto il biennio della pandemia.

Leggi Anche La Regina Elisabetta deve dire addio al drink serale, niente più Martini dopo cena

Come aveva ammesso la stessa sovrana, ha difficoltà a camminare e a stare in piedi a lungo. E i tabloid sottolineano che Elisabetta è in salute ma deve affrontare le "fragilità" dovute alla sua età. Ecco perché la sua agenda di impegni potrebbe subire ulteriori variazioni in futuro.

Leggi Anche Gb, la regina Elisabetta ricoverata una notte in ospedale

Ti potrebbe interessare anche: