Gb, problemi alla schiena: la regina Elisabetta salta la cerimonia per i caduti

A causa di un problema alla schiena, la regina Elisabetta non potrà partecipare alle commemorazioni per i caduti di guerra. Ad annunciarlo è Buckingham Palace, che qualche giorno fa aveva invece fatto sapere che la sovrana sarebbe stata presente alle cerimonie del Remembrance Day dinanzi al cenotafio di Londra. La regina ha appena terminato un periodo di tre settimane di riposo prescrittole dai medici.

Nel comunicato di Buckingham Palace si parla di uno "stiramento alla schiena" per Elisabetta. Il problema non avrebbe nulla a che vedere con le ragioni per le quali i medici avevano raccomandato alla sovrana britannica di riposare per qualche settimana.

"Sua Maestà - si legge ancora nella nota di palazzo - è delusa dal fatto che non parteciperà" alla cerimonia al cenotafio di Londra. Come negli anni precedenti, a nome della regina verrà deposta una corona di fiori dal principe di Galles.