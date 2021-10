Gb, la regina Elisabetta ricoverata una notte in ospedale

La regina Elisabetta , 95 anni, ha trascorso la notte scorsa in ospedale . Lo ha reso noto Buckingham Palace, dopo essersi limitato ad annunciare che la sovrana aveva rinunciato a una visita in Irlanda del Nord su raccomandazione dei suoi medici. La Corte ha aggiunto che nel frattempo la regina è tornata nel castello di Windsor.

Sua Maestà sarebbe stata ricoverata per alcune ore a scopo precauzionale, per essere sottoposta a imprecisate "indagini mediche preliminari" dopo che inizialmente i dottori di corte le avevano prescritto qualche giorno di riposo.

"A seguito del consiglio medico di riposare per alcuni giorni - recita la breve dichiarazione diffusa stasera dalla portavoce ai media - la Regina è entrata in ospedale mercoledi' pomeriggio per sottoporsi a indagini preliminari. E' tornata al Castello di Windsor all'ora di pranzo e resta in buono spirito".

Secondo quanto appreso dall'agenzia britannica Pa, il breve ricovero sarebbe stato deciso per "ragioni pratiche", in modo da consentire alla monarca di sottoporsi ai controlli o esami ritenuti necessari, ed Elisabetta II avrebbe già ripreso posto al suo tavolo da lavoro per dedicarsi a qualche "leggero" impegno istituzionale.