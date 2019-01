Gb, a 55 anni gli diagnosticano una malattia: i tre figli non sono suoi

La coppia aveva divorziato per altri motivi nel 2008 ma adesso la scoperta del vecchio tradimento di Kate ha inclinato ancora di più i rapporti e rischia di minare anche la relazione tra padre e figli: solo uno dei gemelli ha infatti, continuato a parlare con l'ex padre.



La vicenda è stata riferita dalla stampa inglese non senza una punta di enfasi come "un tradimento di dimensioni bibliche", e i commentatori stanno cercando di trovare una risposta alla domanda collaterale all'episodio: cosa rende padri? i geni oppure l'educazione?



Al "Mail on Sunday" Mason ha raccontato come ha vissuto il tradimento reiterato: "In un istante ho scoperto di non avere in realtà figli -. È come un lutto, ma in qualche modo è anche peggio, perché va al cuore di chi pensi di essere. Quando qualcuno ti chiede del tuo retroterra gli dici che sei il padre di tre ragazzi: è il modo in cui definisci te stesso. Cominci a mettere in questione tutto ciò che pensavi di sapere quando un simile, fondamentale pilastro della tua vita viene improvvisamente rimosso. Non sapevo più chi ero. Non sai cosa è reale e cosa no: è come se vivessi nel film Matrix".



La ex moglie è stata citata in giudizio per frode, ma invece dei 4 milioni di "liquidazione" post divorzio che Mason le aveva chiesto di restituire, la donna ha patteggiato e pagato 250mila sterline, e ottenuto di mantenere segreta l’identità dell'amante. Molto probabilmente l'uomo non ha mai saputo di essere il padre dei tre ragazzi che a oggi non vogliono conoscere chi ha dato loro metà del corredo genetico.