Gb, fa l'idromassaggio nudo con altre donne: la fidanzata lo uccide a coltellate

Christopher Person quella sera voleva solo spassarsela con un paio di ragazze nella vasca idromassaggio, ma ha sottovalutato la gelosia della sua fidanzata e per questo è morto. Demi Harris, dal suo canto, non ha saputo frenare la rabbia per aver visto il suo uomo senza mutande in acqua con altre donne e l'ha ucciso a coltellate. Pare se ne sia pentita subito, ma ormai era troppo tardi. Arrestata, la ragazza ora si difende al processo dicendo di aver agito per legittima difesa perché il fidanzato l'avrebbe minacciata.

Il bagno che gli costò la vita - La vicenda è accaduta lo scorso febbraio in Gran Bretagna. I due ragazzi lui 39 anni, lei 21 vivevano in una villetta bifamiliare condivisa con altre persone. Quel giorno venne organizzato un party comune durante il quale Christopher fece il famoso bagno che gli costò la vita. Demi, intanto, guardava la scena da una finestra quando dall'alto cominciò a inveire contro il suo ragazzo urlando: "Davvero lo stai facendo? Davvero sei nudo con altre ragazze intorno? Non osare Chris, non osare".



Tradita e umiliata - Christopher non avrebbe dovuto sottovalutare la sua donna che scese di corsa e si catapultò in vasca, ma cadde e, tra le risate generali, finì in acqua con tutti i vestiti. Non solo umiliata da un fidanzato poco fedele, ma anche derisa dagli amici. La ragazza non si arrese e decise che se quel party le era stato rovinato allora tutti avrebbero dovuto smettere di divertirsi. Dapprima prese una bottiglia piena di solvente e la versò nell'acqua dell'idromassaggio, poi staccò tutti i fusibili per interrompere la corrente elettrica e rientrò in casa insieme al suo fidanzato.



Il raptus di follia - Dopo poco però la tragedia. Una ragazza, forse la coinquilina dei due, tornando a casa trovò Christopher steso sul pavimento, ancora cosciente ma completamente insanguinato. Demi, in visibile stato di shock, confessava: "L'ho accoltellato. Ma dovevo farlo, dovevo: ha minacciato di uccidermi". Poco dopo è finita in manette e Christopher invece è morto durante l'intervento per sanare le ferite allo stomaco.



Il processo - Ora la giovane si difende al processo. Ha dichiarato che, una volta rientrati in casa, lei e il suo ragazzo avrebbero avuto una piccola colluttazione e che lui avrebbe minacciato di ucciderla. Ma della sua versione dei fatti non ci sono riscontri.