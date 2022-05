Gazprom: "La fornitura di gas russo via Ucraina diminuisce di un terzo"

Dalla stazione di Soudja dovrebbero transitare 50,6 milioni di metri cubi di gas, rispetto ai 72 milioni del giorno precedente. Da due giorni l'Ucraina afferma di non poter far passare il gas attraverso la stazione nei pressi di Sokhranivka, nella regione di Lugansk, a causa della presenza delle forze armate russe, provocando un calo delle forniture mentre Mosca dice di non poter aumentare i volumi su un altro gasdotto.

Snam: "Flussi regolari dalla Russia ma prezzi su"

- Intanto Snam fa sapere che i flussi di gas dalla Russia "al momento continuano senza interruzioni", ma sottolinea anche che "l'incertezza e il timore di possibili implicazioni sul fronte degli approvvigionamenti hanno innescato una significativa crescita dei prezzi di gas e petrolio". In particolare il contratto di riferimento del gas europeo, scambiato ad Amsterdam, fa un balzo del 9% attestandosi a 102,50 euro.

Snam rileva inoltre che "le stime più recenti sull'evoluzione della domanda di gas naturale in Italia per l'anno in corso prevedono una flessione rispetto al 2021, in particolare per l'effetto dell'aumento dei prezzi energetici nel settore industriale e per temperature attese meno rigide rispetto a quelle registrate nel 2021".

Ti potrebbe interessare anche: