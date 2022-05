Ucraina, nuove forti esplosioni a Odessa | Draghi vola negli Usa: parlerà con Biden di sanzioni alla Russia

"Non dobbiamo cedere alla tentazione dei revanscismi. Domani avremo una pace da costruire" e "dovremo farlo con Ucraina e Russia attorno al tavolo. Ma questo non si farà né con l'esclusione reciproca né con l'umiliazione". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in un passaggio del suo discorso a Strasburgo per la cerimonia di chiusura della Conferenza sul Futuro dell'Europa.