Gaza, la testimonianza di Feryal: "Siamo arrivati al punto in cui desideriamo un pezzo di pane"

Feryal Adel ha 25 anni. È originaria di Jabalia, nel nord di Gaza, ma ora vive nel quartiere di Sheikh Radwan, a Gaza City, in una stanza (danneggiata) con la madre, i fratelli e le sorelle. "Purtroppo, viviamo in condizioni di salute, di vita, di nutrimento e meteorologiche molto difficili: bombardamenti e paura in tutte le aree, fame su larga scala. L'ingresso degli aiuti è stato impedito per troppo tempo, e, quando è stato permesso, il metodo di distribuzione è stato - e lo è tuttora - inadeguato. Molte persone rischiano la vita o si procurano ferite gravi. Inoltre, ci sono furti. Intanto, i prezzi del cibo sono schizzati alle stelle", spiega Adel a Tgcom24. Prima che la guerra irrompesse nella sua vita quotidiana, la 25enne faceva la maestra di matematica. Ha provato a proseguire il suo lavoro creando una scuola da campo quando era sfollata nel sud di Gaza.