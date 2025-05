Gaza, Martina Marchiò (Msf) a Tgcom24: "Si muore di bombe e di fame, si cura chi ha più chance. Non c'è più tempo"

Nella Striscia di Gaza o si muore di bombe o si muore di fame. Dopo quasi 20 mesi di guerra la popolazione è allo stremo. L’intensificazione delle operazioni terrestri israeliane e i nuovi ordini di evacuazione hanno ulteriormente aggravato una situazione di disperata lotta per la sopravvivenza. “Sembra l’inizio della guerra per la forza la violenza, la velocità degli attacchi. Stiamo toccando il punto di non ritorno. Se non arriva il cessate il fuoco, siamo a fine corsa. I miei colleghi palestinesi mi scrivono: Martina, se muoio ricordati di me, racconta di me, non voglio essere un numero in questa carneficina".