Orrore a Gaza, lo sconvolgente racconto di un medico volontario: "Bambini in fin di vita mi chiedevano aiuto afferrandomi i pantaloni"

"Ho dovuto letteralmente camminare sopra bambini in fin di vita, che cercavano di trattenermi per i pantaloni. Sapevo che sarebbero morti dissanguati, e io ho dovuto scavalcarli per raggiungerne altri che forse avrei potuto salvare". Con voce scossa, il medico volontario Mark Perlmutter racconta in videochiamata all’inviata di "È sempre Cartabianca" l’orrore vissuto a Gaza.