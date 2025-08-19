Gaza, Al Jazeera: "Hamas accetta la nuova proposta di cessate il fuoco"

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 682. Una fonte di Hamas ha reso noto ad Al Jazeera che il movimento ha accettato la nuova proposta per un cessate il fuoco a Gaza presentata dai mediatori: "Abbiamo informato i mediatori del nostro accordo sulla proposta presentata ieri". La proposta include il rilascio di 10 ostaggi israeliani in vita e di 18 deceduti, la consegna di aiuti a Gaza attraverso organizzazioni umanitarie, la Mezzaluna Rossa e le Nazioni Unite, e un cessate il fuoco di 60 giorni. I negoziati per porre fine alla guerra inizieranno con l'inizio del cessate il fuoco. Intanto, arrivano le registrazioni shock delle parole di un ex comandante dell'intelligence israeliana: il generale Aharon Haliva disse che 50 palestinesi devono morire per ogni vittima del 7 ottobre, "non importa se sono bambini". Le registrazioni sono state trasmesse da Channel 12. E il ministro degli Esteri iraniano, Esmaeil Baqaei, dichiara che "la minaccia di una completa occupazione di Gaza è un altro chiaro segno dell'intenzione di fare una pulizia etnica e un genocidio". Dopo l'esclusione di Israele dalla Fiera del Levante di Bari, l'Unione delle comunità ebraiche in Italia lancia il suo appello: "Ripensateci, così si favorisce l'odio".