Usa: stop a tutti i visti turistici per chi arriva da Gaza

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 681. Il dipartimento di Stato americano ha annunciato la sospensione di tutti i visti turistici per i cittadini di Gaza, in attesa di una "revisione completa e approfondita" del processo di rilascio dei permessi medici temporanei per le persone provenienti dalla Striscia. Morta in ospedale a Pisa una 20enne di Gaza: era grave per malnutrizione. Marah Abu Zuhri era arrivata in Italia nella notte tra il 13 e il 14 agosto a bordo di un C130J dell'Aeronautica militare, partito da Eilat e giunto allo scalo della 46esima brigata aerea insieme ad altri pazienti palestinesi e ai loro familiari nell'ambito dell'ultima evacuazione sanitaria dalla Striscia organizzata dal governo Meloni.