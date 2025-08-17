Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LIVE
Ultimo aggiornamento: 24 minuti fa
Speciale Il conflitto in Medioriente

Le notizie in tempo reale

Usa: stop a tutti i visti turistici per chi arriva da Gaza

Morta in ospedale a Pisa una 20enne arrivata dalla Striscia: era grave per malnutrizione

di Redazione online
17 Ago 2025 - 00:01

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 681. Il dipartimento di Stato americano ha annunciato la sospensione di tutti i visti turistici per i cittadini di Gaza, in attesa di una "revisione completa e approfondita" del processo di rilascio dei permessi medici temporanei per le persone provenienti dalla Striscia. Morta in ospedale a Pisa una 20enne di Gaza: era grave per malnutrizione. Marah Abu Zuhri era arrivata in Italia nella notte tra il 13 e il 14 agosto a bordo di un C130J dell'Aeronautica militare, partito da Eilat e giunto allo scalo della 46esima brigata aerea insieme ad altri pazienti palestinesi e ai loro familiari nell'ambito dell'ultima evacuazione sanitaria dalla Striscia organizzata dal governo Meloni. 

Gaza, l'arrivo a Ciampino del volo speciale con i bambini palestinesi feriti | L'accoglienza di Tajani

1 di 7
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

Leggi anche

La figlia di Arafat a Tgcom24: "Gaza la catastrofe del secolo, ma Netanyahu cadrà"

Chi è Eyal Zamir, il generale "ribelle" contrario al piano per l'occupazione di Gaza

israele guerra hamas
israele
hamas
usa

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema