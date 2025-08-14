Gaza, atterrati in Italia i tre aerei coi 31 bambini palestinesi feriti | Tajani li accoglie a Ciampino: "Profonda emozione"

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 678. Nella tarda serata di mercoledì sono atterrati in Italia i tre aerei C-130 che hanno trasportato in tutto 31 bambini palestinesi feriti nella Striscia di Gaza e 86 accompagnatori. I voli sono giunti a Ciampino, Pisa e Milano Linate. L'operazione, la 14esima evacuazione sanitaria condotta dall'Italia da gennaio 2024, è la più importante realizzata sinora. Ad accogliere a Roma i piccoli pazienti c'era il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Con profonda emozione questa sera accoglierò un altro gruppo di piccoli palestinesi evacuati dalla Striscia che saranno curati nel nostro Paese. Continueremo a sostenere la popolazione civile di Gaza e a lavorare per raggiungere la pace", ha dichiarato il vicepremier. Il Capo di Stato maggiore dell'esercito israeliano, il tenente generale Eyal Zamir, ha approvato le linee generali della prossima offensiva militare per conquistare Gaza.