Mondo
LIVE
Ultimo aggiornamento: 24 minuti fa
Speciale Il conflitto in Medioriente

Le notizie in tempo reale

Gaza, atterrati in Italia i tre aerei coi 31 bambini palestinesi feriti | Tajani li accoglie a Ciampino: "Profonda emozione"

Il vicepremier: "L'Italia non ha fornito armi a Israele dopo il 7 ottobre 2023 ed è contraria a una nuova operazione nella Striscia". Lo Stato ebraico approva i piani per la conquista di Gaza

di Redazione online
14 Ago 2025 - 00:56

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 678. Nella tarda serata di mercoledì sono atterrati in Italia i tre aerei C-130 che hanno trasportato in tutto 31 bambini palestinesi feriti nella Striscia di Gaza e 86 accompagnatori. I voli sono giunti a Ciampino, Pisa e Milano Linate. L'operazione, la 14esima evacuazione sanitaria condotta dall'Italia da gennaio 2024, è la più importante realizzata sinora. Ad accogliere a Roma i piccoli pazienti c'era il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Con profonda emozione questa sera accoglierò un altro gruppo di piccoli palestinesi evacuati dalla Striscia che saranno curati nel nostro Paese. Continueremo a sostenere la popolazione civile di Gaza e a lavorare per raggiungere la pace", ha dichiarato il vicepremier. Il Capo di Stato maggiore dell'esercito israeliano, il tenente generale Eyal Zamir, ha approvato le linee generali della prossima offensiva militare per conquistare Gaza.

Gaza, l'arrivo a Ciampino del volo speciale con i bambini palestinesi feriti | L'accoglienza di Tajani

israele guerra hamas
israele
hamas
usa

