G20, Xi Jinping: "No alla militarizzazione dei problemi alimentari"

Il presidente indonesiano Joko Widodo ha aperto il vertice del G20 a Bali. "È un onore per l'Indonesia ospitare il vertice, capisco che abbiamo bisogno di sforzi enormi per essere in grado di sederci insieme in questa stanza", ha detto Widodo. "La collaborazione è necessaria per salvare il mondo. Essere responsabili significa mettere fine alla guerra, se la guerra non finisce sarà difficile prendere decisioni per le generazioni future: non dobbiamo permettere al mondo di cadere in una nuova guerra fredda", ha detto.