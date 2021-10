Raggiungere il 70% di vaccinati nel mondo entro la metà del 2022

Dopo aver definito "splendido tornare a incontrarsi in presenza dopo dopo alcuni anni difficili", il premier italiano ha sottolineato la necessità di "non fare errori" in una fase in cui il momento peggiore del contagio, almeno in alcune parti del mondo, sembra alle spalle e questo permette di "guardare al futuro con più ottimismo". Ma "la pandemia non è finita" e ci sono "disparità sconvolgenti e moralmente inaccettabili" nella distribuzione globale dei vaccini. Per questo occorre fare "di tutto" per raggiungere il 70% di vaccinati nel mondo entro la metà del 2022, come chiesto dall'Oms.